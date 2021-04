AB Adriana Bernardes

Uma parceria com a Sejus permitiu à secretaria de Saúde ampliar os pontos de vacinação - (crédito: Joseph Prezioso/AFP - 4/3/21)

O número de postos de vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal acaba de ser ampliado. Uma parceria entre as secretarias de Saúde e de Justiça e Cidadania (Sejus) possibilitou a abertura de mais três pontos de imunização no Itapoã, no Recanto das Emas e em Ceilândia.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a partir de agora a capital passa a contar com 52 locais de vacinação contra a covid-19. A notícia foi anunciada na manhã desta sexta-feira (16/4), logo após o governo antecipar para hoje a imunização dos idosos de 64 e 65 anos, inicialmente marcada para iniciar no sábado (17/4).

Em nota, os gestores da Saúde pedem que a população tenha tranquilidade, pois todos os brasilienses serão vacinados. Portanto, não há necessidade de uma corrida aos postos de imunização.

Na madrugada desta sexta, a Secretaria de Saúde recebeu 72,8 mil doses do governo federal. Destas, 43.134 mil são destinadas aos idosos de 64 e 65 anos. Uma força-tarefa foi montada para distribuir os imunizantes e antecipar o atendimento a esse público.

Onde se vacinar



Asa Norte

UBS 2: Asa Norte, EQN 114/115, Área Especial



UBS 2: Asa Norte, EQN 114/115, Área Especial Asa Sul

UBS 1: Asa Sul, SGAS 612, Lotes 38/39, L2 Sul



UBS 1: Asa Sul, SGAS 612, Lotes 38/39, L2 Sul Cruzeiro

UBS nº 2: Setor Escolar, Lote 4, Cruzeiro Velho



UBS nº 2: Setor Escolar, Lote 4, Cruzeiro Velho Lago Norte

UBS 1: Lago Norte, SHIN, QI 3, Área Especial



UBS 1: Lago Norte, SHIN, QI 3, Área Especial Lago Sul

Policlínica Lago Sul, Setor de Habitações Individuais Sul, QI 21 (inclui drive-thru)



Policlínica Lago Sul, Setor de Habitações Individuais Sul, QI 21 (inclui drive-thru) Candangolândia

UBS 1: Candangolândia, EQR 5/7, Área Especial 1



UBS 1: Candangolândia, EQR 5/7, Área Especial 1 Guará

UBS nº 1: Guará, QE 6, Lote C, Área especial S/N, Guará 1

UBS nº 2: Guará, QE 23, Lote C, Área Especial S/N, Guará 2 (inclui drive-thru)

UBS nº 3: Guará, QE 38, Área Especial S/N, Guará 2

UBS nº 4: Guará, QELC, EQ 2/3, Conjunto Lúcio Costa



UBS nº 1: Guará, QE 6, Lote C, Área especial S/N, Guará 1 UBS nº 2: Guará, QE 23, Lote C, Área Especial S/N, Guará 2 (inclui drive-thru) UBS nº 3: Guará, QE 38, Área Especial S/N, Guará 2 UBS nº 4: Guará, QELC, EQ 2/3, Conjunto Lúcio Costa Estrutural

UBS 2: Estrutural, AE 1, Setor Central



UBS 2: Estrutural, AE 1, Setor Central Núcleo Bandeirante

UBS1: Núcleo Bandeirante, 3ª Avenida, Área Especial nº 3



UBS1: Núcleo Bandeirante, 3ª Avenida, Área Especial nº 3 Riacho Fundo

UBS 1: Riacho Fundo 1, QN 9, Área Especial 11 (inclui drive-thru)



UBS 1: Riacho Fundo 1, QN 9, Área Especial 11 (inclui drive-thru) Riacho Fundo 2

UBS 1: Riacho Fundo 2, QC 6, Conjunto 16, Área Especial, Lote 1

UBS 2: Riacho Fundo 2, QC 1, Conjunto 10, Lote 1, Riacho Fundo 2



UBS 1: Riacho Fundo 2, QC 6, Conjunto 16, Área Especial, Lote 1 UBS 2: Riacho Fundo 2, QC 1, Conjunto 10, Lote 1, Riacho Fundo 2 Brazlândia

UBS 1: Brazlândia, EQ 6/8, Lote 3, Setor Norte



UBS 1: Brazlândia, EQ 6/8, Lote 3, Setor Norte Ceilândia

UBS nº 3: Ceilândia, QNM 15, Bloco C3, Ceilândia Sul

UBS nº 5: Ceilândia, QNM 16, Módulo F, Ceilândia Norte (inclui drive-thru)

UBS nº 7: Ceilândia, EQNO 10, AE D/E, Setor O

UBS nº 16: Ceilândia, SHSN, Trecho 1, Etapa 1, Qd. 500, AE 2

UBS nº 17: Ceilândia, QNP 16/20, Setor P Sul



UBS nº 3: Ceilândia, QNM 15, Bloco C3, Ceilândia Sul UBS nº 5: Ceilândia, QNM 16, Módulo F, Ceilândia Norte (inclui drive-thru) UBS nº 7: Ceilândia, EQNO 10, AE D/E, Setor O UBS nº 16: Ceilândia, SHSN, Trecho 1, Etapa 1, Qd. 500, AE 2 UBS nº 17: Ceilândia, QNP 16/20, Setor P Sul Gama

UBS nº 1: Gama, Entrequadra 6/12, Área Especial, Setor Sul

UBS nº 3: Gama, E/Q 3/5, Área Especial, Setor leste

UBS nº 5: Gama, Área Especial, Lote 38, Setor Central, Lado Leste



UBS nº 1: Gama, Entrequadra 6/12, Área Especial, Setor Sul UBS nº 3: Gama, E/Q 3/5, Área Especial, Setor leste UBS nº 5: Gama, Área Especial, Lote 38, Setor Central, Lado Leste Santa Maria

Assembleia de Deus: QR 207/307, Conjunto T, AE

UBS nº 2, Santa Maria, EQ 217/317, Área Especial, Lote E



Assembleia de Deus: QR 207/307, Conjunto T, AE UBS nº 2, Santa Maria, EQ 217/317, Área Especial, Lote E Jardim Botânico

Centro de Práticas: DF-463, Avenida do Cerrado, Jardins Mangueiral



Centro de Práticas: DF-463, Avenida do Cerrado, Jardins Mangueiral Itapoã

UBS 2: Quadra 378, AE 1, Del Lago



UBS 2: Quadra 378, AE 1, Del Lago São Sebastião

Ginásio São Bartolomeu: quadra 2, conjunto 3, lote 4, São Sebastião



Ginásio São Bartolomeu: quadra 2, conjunto 3, lote 4, São Sebastião Paranoá

Quadra coberta ao lado da Administração Regional do Paranoá, Praça Central S/N, Lt. 1



Quadra coberta ao lado da Administração Regional do Paranoá, Praça Central S/N, Lt. 1 Planaltina

Jardim de Infância Casa da Vivência Avenida, NS01, Área Especial 9, SRL Planaltina

UBS nº 5: Arapoanga, Quadra 12 D, Conjunto A, Área Especial (inclui drive-thru)



Jardim de Infância Casa da Vivência Avenida, NS01, Área Especial 9, SRL Planaltina UBS nº 5: Arapoanga, Quadra 12 D, Conjunto A, Área Especial (inclui drive-thru) Sobradinho

UBS 1: Sobradinho 1 (Quadra 14, Área Especial 22/23 — inclui drive-thru)

UBS 2: Sobradinho 2 (Rodovia DF-420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões ao lado da UPA de Sobradinho — inclui drive-thru)



UBS 1: Sobradinho 1 (Quadra 14, Área Especial 22/23 — inclui drive-thru) UBS 2: Sobradinho 2 (Rodovia DF-420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões ao lado da UPA de Sobradinho — inclui drive-thru) Recanto das Emas

UBS 3: QD 104/105, Área Especial



UBS 3: QD 104/105, Área Especial Samambaia

UBS 2: Samambaia, QS 611, AE 2



UBS 2: Samambaia, QS 611, AE 2 Taguatinga

UBS 1: Taguatinga, QNG, AE 18/19

UBS 5: Taguatinga, Setor D Sul, AE 23



UBS 1: Taguatinga, QNG, AE 18/19 UBS 5: Taguatinga, Setor D Sul, AE 23 Gama

Estacionamento Bezerrão: setor central do Gama



Estacionamento Bezerrão: setor central do Gama Santa Maria

Regional de Santa Maria: quadra 2, conjunto H, lote 1



Regional de Santa Maria: quadra 2, conjunto H, lote 1 Drive-thru

Jardim Botânico

Centro de Práticas Sustentáveis do Jardim Botânico, DF-463, Avenida do Cerrado, Jardins Mangueiral

Águas Claras

Faculdade Unieuro

Parque da Cidade

Estacionamento 13

Lago Norte

Entrada do Shopping Iguatemi

Pontão do Lago Sul

Aguarde mais informações.