Covid-19: vacinação de idosos com 64 e 65 anos começa hoje (16) às 13h no DF

AB Adriana Bernardes

(crédito: LOIC VENANCE / AFP)

A Secretaria de Saúde antecipou para esta sexta-feira, (16/4), às 13h, o início da vacinação de brasilienses com idades entre 64 e 65 anos contra a covid-19. A informação foi confirmada ao Correio por fontes do Governo do Distrito Federal. Pessoas nestas faixas etárias podem procurar os postos de vacinação mais perto de casa, sem necessidade de agendamento.

De acordo com a Secretaria de Saúde, as doses enviadas pelo Ministério da Saúde chegaram essa madrugada à Rede de Frio Central e foi montada uma força-tarefa para a conferência e distribuição dos imunobiológicos.

Vacina para todos



Em nota, a pasta destaca ainda que “é importante as pessoas manterem a tranquilidade porque há vacina para todos. Não há necessidade de correria para vacinar no primeiro dia e na primeira hora. A Secretaria entende a ansiedade da população, mas, é importante ter tranquilidade nesse momento.”

A partir deste sábado (17/4), durante os fins de semana, a população contará com 13 locais de aplicação da vacina. O anúncio foi feito na quinta(15/4), pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha. Ele detalhou que serão quatro pontos presenciais (quando a pessoa precisa descer do veículo para receber o imunizante), três com atendimento híbrido e seis exclusivamente por drive-thru.

A ampliação do público prioritário ocorreu após o Ministério da Saúde se comprometer a entregar 72,8 mil doses nesta sexta (16/4). Desse total, 43.134 mil são destinadas para idosos de 64 e 65 anos. Há ainda 2.237 para os servidores da saúde e 3.909, para os integrantes da carreira de segurança pública. A diferença, 23.502 unidades, é para a aplicação da segunda dose.