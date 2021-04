Vídeo: PMDF encerra festa com cerca de 100 jovens em bar de Taguatinga

DD Darcianne Diogo

O estabelecimento foi multado em R$ 20 mil - (crédito: PMDF/Divulgação)

Em meio à explosão de casos e mortes causadas em decorrência da covid-19, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em ação conjunta com a Secretaria DF Legal e com equipes do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF) e da Polícia Civil, encerrou uma festa clandestina com cerca de 100 pessoas, na madrugada desta sexta-feira (16/4), em Taguatinga.

O evento ocorreu na QS 3, lote 19 do Pistão Sul. Como prevê decreto governamental, está proibido a realização de eventos e festas na capital que gerem aglomeração. A intenção é evitar a propagação do novo coronavírus. Policiais identificaram o evento e, ao chegarem ao local, um bar da região, constataram a presença de cerca de 100 jovens, muitos deles sem máscara (veja o vídeo abaixo).

Procurada pela reportagem, a DF Legal informou que o estabelecimento recebeu multa de R$ 20 mil por descumprimento de medida sanitária, já que promoveu aglomeração. O bar também foi interditado pelo prazo de 60 dias. Mais informações serão repassadas posteriormente pelo órgão até o início da tarde desta sexta-feira (16/4). “Em relatório preliminar, necessitando ainda os detalhes de cada uma das infrações, foram aplicadas 10 multas e a interdição do local”, frisou a DF Legal.