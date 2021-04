Vídeo: em Ceilândia, dono de casa com festa clandestina é multado em R$ 20 mil

PM Pedro Marra

(crédito: DF Legal/Divulgação)

Uma festa clandestina foi encerrada, na noite deste sábado (3/4), pela Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) e Polícia Militar (PMDF). O caso ocorreu no setor de chácaras Alexandre Gusmão, no Incra 9, em Ceilândia. O dono da residência foi multado em R$ 20 mil por causar aglomeração de pessoas.

A equipe de fiscalização ainda multou o proprietário da casa em R$ 4 mil por ele não cobrar o uso de máscara de proteção contra a covid-19 dos convidados. Ao todo, havia 20 pessoas no local. Uma das pessoas presentes na aglomeração foi multada em R$ 2 mil por se recusar a colocar a máscara mesmo após o início da fiscalização.



No último dia 25 de março, a Polícia Militar (PMDF) encerrou uma outra festa clandestina com cerca de 100 pessoas. O evento, no Riacho Fundo 1, terminou após uma operação de fiscalização conjunta entre a corporação e agentes da DF Legal.

Confira um vídeo da operação: