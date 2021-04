Hora de apostar: Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 40 milhões

CB Correio Braziliense

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 21/1/21 )

O prêmio da Mega-sena acumulou mais uma vez. Com isso, a estimativa para o próximo concurso é de R$ 40 milhões. O sorteio ocorre neste sábado (17/4), às 20h. O evento será transmitido ao vivo nas redes sociais da Caixa Econômica Federal. Os apostadores podem fazer tentativas até as 19h do dia do sorteio, nas lotéricas credenciadas ou pela internet.

No último sorteio, que ocorreu na quarta-feira (14/4), 41 apostas ganharam na quina, sendo que uma foi do Distrito Federal. Todos os jogos faturaram R$ 75.848,58 mil. Três apostas foram feitas por bolão.

Além disso, o DF teve 103 apostas premiadas que fizeram a quadra da Mega-Sena, inclusos jogos simples e de bolão. No total nacional, 3.883 apostas acertaram quatro das seis dezenas e cada uma faturou R$ 1.144,10. Os números sorteados no concurso nº 2.362 podem ser conferidos no site da Caixa. A arrecadação total do concurso chegou a R$ 53.937.468,00.

Dupla da Páscoa

Também termina às 19h deste sábado (17/4) o prazo para apostar na Dupla-Sena da Páscoa, o primeiro concurso especial do ano das loterias da Caixa. O prêmio estimado é de R$ 30 milhões e não acumula. As apostas podem ser feitas por maiores de 18 anos nas lotéricas de todo o país, por meio do volante especial, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo.O sorteio também será realizado neste sábado (17/4), a partir das 20h.

Com apenas uma aposta da Dupla-Sena, o apostador concorre a dois sorteios no mesmo concurso. Ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis ou deixar que o sistema escolha os números, na aposta surpresinha. O preço da aposta simples, com seis números, é R$ 2,50.

Dentre os jogadores que decidiram tentar a sorte no jogo da Dupla da Páscoa, está o barbeiro José Silva, morador do Recanto das Emas. “Eu queria cuidar da minha família, diminuir um pouco essa correria de serviço. Para isso, a gente arrisca”, pontua. Casado e pai de seis filhos, José conta que costuma ir até a lotérica do Cruzeiro Velho fazer as apostas. “Quando eu não jogo, não fico contente, porque espero ganhar né? Corre mais risco ganhar jogando do que não jogar”, acrescenta.

Inicialmente, o sorteio da Dupla-Sena da Páscoa estava marcado para 3 de abril, mas foi prorrogado para o dia 17 de abril para, segundo a Caixa, dar a todos mais tempo para realizar suas apostas ou comprar seus bolões com toda a segurança. Os recibos das apostas que indicam a data anterior do sorteio (3 de abril de 2021) continuam válidos e concorrerão normalmente.

Assim como em outros concursos especiais, como a Mega da Virada e a Quina de São João, na Dupla-Sena da Páscoa o prêmio não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, pela quina, e assim por diante. De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador acerte as dezenas do prêmio principal e opte por aplicar os R$ 30 milhões na poupança, receberá um rendimento de aproximadamente R$ 48 mil no primeiro mês.

Esta é a quinta edição do concurso especial da Dupla-Sena. O maior prêmio da modalidade foi pago na Dupla-Sena da Páscoa do ano passado, em que apenas um apostador da cidade catarinense de Blumenau acertou as seis dezenas e ganhou R$ 30,8 milhões.