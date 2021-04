Em operação, PCDF prende grupo que assaltava casas lotéricas no DF

DD Darcianne Diogo

Câmeras de segurança registraram um dos furtos do grupo - (crédito: PCDF/Divulgação)

Na manhã desta sexta-feira (16/4), a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil do Distrito Federal (Corpatri/PCDF) prendeu três homens no âmbito da operação Foraminis, que apura crimes de roubos e furtos em casas lotéricas da capital (veja o vídeo abaixo). As investigações seguem no sentido de identificar outros membros do grupo criminoso.

A apuração começou após a equipe tomar conhecimento de um furto a uma casa lotérica ocorrido na QI 12 de Taguatinga, em setembro de 2020. “Realizamos pesquisas e acompanhamos os registros de ocorrência policial. A partir daí, constatamos que haviam diversos delitos do mesmo tipo, com o mesmo modus operandi”, detalhou o delegado à frente do caso, André Luís Oliveira.

De acordo com o investigador, o grupo agia da mesma maneira: eles faziam o levantamento de onde havia casas lotéricas no DF, quebravam as paredes do estabelecimento, especialmente à noite e, se tivessem vítimas no local, ameaçavam-nas com armas de fogo. Se não houvesse ninguém, furtavam os cofres. “Eles cometiam o crime de forma meticulosa, com uso de máscaras e luvas, e procuravam desativar qualquer sistema de alarme que tinha nos locais, dificultando a investigação”, completou o delegado.

O grupo cometia os crimes no período da noite (foto: PCDF/Divulgação)

A polícia estima que o prejuízo tenha chegado a, aproximadamente, R$ 300 mil. Só no furto em Taguatinga, por exemplo, os criminosos levaram R$ 19 mil em espécie. Três integrantes do grupo foram identificados e indiciados por organização criminosa e furto majorado, podendo pegar até 11 anos de prisão. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.