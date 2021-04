Covid-19: Vacinação ocorre em 15 postos no sábado e 8 no domingo

CB Correio Braziliense

Campanha foi ampliada após o recebimento de 72,8 mil doses - (crédito: Steven Cornfield/Unsplash)

A vacinação de idosos com 64 anos ou mais, que começou nessa sexta-feira (16/4), continua ao longo do fim de semana. A secretaria de Saúde anunciou a lista de postos que estarão abertos para a população: serão 15 no sábado (17/4) e oito no domingo (18/4).

A pasta estima que as pessoas entre 64 e 65 anos somem 40.515 idosos no Distrito Federal. A ampliação do público prioritário ocorreu depois que o Ministério da Saúde destinou à capital federal 72,8 mil doses da vacina Coronavac e da Covishield, imunizante produzido pela Oxford/AstraZeneca.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto afirmou que há vacinas para todos, e, por isso, não seria preciso correr para os pontos de vacinação. Ao todo, 43.134 doses são destinadas aos idosos.

A nova remessa vai atender a outros grupos, como os profissionais das forças de segurança, que poderão agendar a vacinação pelo site vacina.saude.df.gov.br a partir da próxima segunda-feira (19/4). Na quarta-feira (14/4), os policiais civis anunciaram uma redução na carga horária até que sejam vacinados. A ação é um protesto contra o reduzido número de doses destinadas a esses profissionais, que cobram do governo a imunização de todo o efetivo.

Na terça-feira (20/4), começa o agendamento da quarta etapa de vacinação para os profissionais de saúde que possuem registro junto às entidades de classe.

É preciso ficar atento: no fim da inscrição, a secretaria orienta os profissionais a imprimir a Ficha de Agendamento e levar o documento consigo no dia da vacinação, que deve ser apresentado junto com a carteira de identidade. O agendamento é necessário apenas para a aplicação da primeira dose. Quem já tiver sido imunizado, basta comparecer a um dos postos de vacinação na data prevista no cartão de vacina.

Confira os locais de vacinação deste fim de semana:

Sábado

Sobradinho 1 - UBS 1 (presencial e drive-thru)

Planaltina (Arapoanga) - UBS 5 (presencial e drive-thru)

Sesi Gama (presencial e drive-thru)

Shopping Iguatemi (drive-thru)

Jardim Botânico - CPS (drive-thru)

Ceilândia - UBS 5 (drive-thru)

Ceilândia - UBS 3 (presencial)

Guará 1 - UBS 1 (presencial e drive-thru)

Parque da Cidade (drive-thru)

Mané Garrincha (drive-thru)

Samambaia - UBS 2 (presencial)

Águas Claras - Unieuro (drive-thru)

Águas Claras - Uniplan (drive-thru)

Recanto das Emas - UBS 3 (presencial)

Taguaparque (drive-thru)

Domingo

Planaltina (Arapoanga) - UBS 5 (presencial e drive-thru)

Shopping Iguatemi (drive-thru)

Jardim Botânico - CPS (drive-thru)

Ceilândia - UBS 5 (drive-thru)

Parque da Cidade (drive-thru)

Mané Garrincha (drive-thru)

Águas Claras - Uniplan (drive-thru)

Taguaparque (drive-thru)