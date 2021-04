Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 40 milhões neste sábado

AM Ana Maria da Silva

O corretor de imóveis José Batista de Lima Filho aposta todas as semanas na Mega - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Acumulada, a Mega-Sena sorteia, neste sábado (17/4), R$ 40 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado, nas casas lotéricas ou pelo site https://www. loteriasonline.caixa.gov.br. O sorteio será transmitido ao vivo, às 20h, nas redes sociais da Caixa Econômica Federal. O sonho de levar o prêmio milionário tem mexido com a imaginação dos brasilienses.

O corretor de imóveis José Batista de Lima Filho, 63 anos, morador do Cruzeiro Velho, conta que aposta todas as semanas na Mega e mantém as expectativas altas. “Quero ganhar, né? Só ganha quem joga”. Pai de cinco filhos, ele já planeja o que fazer com o prêmio. “Tenho um monte de planos. Quero ajudar as pessoas, minha família, melhorar de vida e me mudar de Brasília”, afirma.

O economista César Bergo, presidente do Conselho de Economia do DF, ressalta os cuidados ao fazer os jogos. “Não comprometa o orçamento. Sabemos muito bem que, às vezes, o jogo leva ao vício. Faça um planejamento, separe algum tipo de recurso do orçamento para investir nesses eventos”, pondera.

Para os futuros ganhadores, o economista dá dicas sobre como administrar o dinheiro. “Separe uma quantia para fazer aquelas compras que ansiava. Se ganhar um valor alto, pode comprar um imóvel ou automóvel. Mas muito cuidado com o impulso. O ideal seria separar o dinheiro para escolher a melhor estratégia, e aí sim fazer uma poupança ou investimento que vai garantir o seu futuro”, ressalta. Para não gastar com coisas supérfluas, César diz que é preciso disciplina. “Quando passar da fase da euforia, sentar e fazer os planos”, acrescenta.

Dupla de Páscoa

Também termina às 19h deste sábado o prazo para apostar na Dupla-Sena de Páscoa, o primeiro concurso especial do ano das Loterias Caixa. O prêmio estimado é de R$ 30 milhões. As apostas podem ser feitas por maiores de 18 anos nas lotéricas de todo o país, por meio do volante especial, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo. O sorteio será realizado às 20h deste sábado.

Com apenas um jogo da Dupla-Sena, o apostador concorre a dois sorteios no mesmo concurso. Ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis ou deixar que o sistema escolha os números, na aposta surpresinha. O preço da aposta simples, com seis números, é de R$ 2,50.

Dentre os jogadores que tentam a sorte na Dupla de Páscoa está o barbeiro José Silva, 67, morador do Recanto das Emas. “Eu queria cuidar da minha família, diminuir um pouco essa correria de serviço. Para isso, a gente arrisca”, conta José, casado e pai de seis filhos.

Inicialmente, o sorteio da Dupla-Sena de Páscoa estava marcado para 3 de abril, mas foi prorrogado para o dia 17 do mesmo mês a fim, de acordo com a Caixa, de dar a todos mais tempo para realizar as apostas. Os recibos que indicam a data anterior do sorteio (3 de abril) continuam válidos e concorrerão normalmente.

Assim como em outros concursos especiais, como a Mega da Virada e a Quina de São João, na Dupla-Sena de Páscoa, o prêmio não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, pela quina, e assim por diante. De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador acerte as dezenas do prêmio principal e opte por aplicar os R$ 30 milhões na poupança, receberá um rendimento de aproximadamente R$ 48 mil no primeiro mês.

Esta é a quinta edição do concurso especial da Dupla-Sena. O maior prêmio da modalidade foi pago no ano passado, quando apenas um apostador de Blumenau (SC) acertou as seis dezenas e ganhou R$ 30,8 milhões.