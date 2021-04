Homem mata ex-companheira e tira a própria vida no Paranoá

CM Cibele Moreira

(crédito: Arquivo)

Em uma semana, duas mulheres foram vítimas de feminicídio no Distrito Federal. Gabriela Cardoso de Brito, 35 anos, foi morta pelo ex-companheiro na noite desta sexta-feira (16/4), na quadra 8, do Paranoá. A vítima estava conversando com uma vizinha na frente de casa, quando o homem de 31 anos chegou atirando e atingiu as duas.

Gabriela recebeu dois tiros e morreu no local. A vizinha foi ferida na perna e precisou ser encaminhada ao hospital para atendimento médico. Paulo Augusto dos Santos Rodrigues, após matar a ex-companheira, se suicidou a dez metros de distância da vítima. O crime ocorreu por volta das 18h.

De acordo com Ricardo Viana, delegado-chefe da 6º Delegacia de Polícia (Paranoá), haverá uma investigação para apurar as circunstâncias do crime e verificar se há outros envolvidos. “Nós temos um homicídio qualificado em feminicídio, uma tentativa de homicídio e um suicídio. Mas se não houver ninguém mais envolvido, vamos relatar o inquérito haja vista que o autor morreu, então está extinta a punibilidade para o direito penal”, explicou o delegado.