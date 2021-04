Vacinação no DF continua neste sábado e domingo; confira lista de locais

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

A Secretaria de Saúde (SES-DF) dá continuidade, hoje, ao atendimento do novo grupo prioritário, que agora inclui pessoas com 64 e 65 anos. A vacinação ocorre hoje e amanhã, das 9h às 17h, em 15 postos, que incluem pontos drive-thru e unidades básicas de saúde (UBSs).

O atendimento ao novo público-alvo começou ontem, às 13h, em 44 locais, devido à chegada de 80 mil doses de imunizantes ao DF. A aposentada Maria Nilza Santana, 64 anos, vacinou-se na Unidade Básica de Saúde (UBS) nº 2 da Asa Norte. Acompanhada do marido, Lázaro Santana, 72, que já recebeu as duas doses, os dois aguardaram por cerca de 40 minutos na fila. “Ficamos bem mais tranquilos sabendo que estamos imunizados. Mas, claro, precisamos fazer de tudo para nos cuidar. Só porque estamos vacinados, seja com a primeira ou a segunda dose, não significa que tudo está liberado”, ressalta Maria Nilza. A aposentada diz que o isolamento transformou a rotina do casal, mas considera a medida essencial para o bem de todos. “As medidas de proteção são necessárias. Por mais que mudem nossa vida, precisamos fazer”, defende.

Ontem, o Ministério Público Federal (MPF) encaminhou um ofício ao governador Ibaneis Rocha (MDB), para questioná-lo sobre a lentidão na campanha de vacinação contra covid-19 na capital federal. O documento — assinado pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, e pela subprocuradora-geral da República Célia Regina Souza Delgado — afirma que houve entrega de 632.310 doses ao DF, mas aplicação de 361.059 (57,1%). O Executivo local recebeu o pedido e o documento está em análise. O prazo para resposta é de 10 dias.



Paralisação

A campanha de vacinação provocou protestos por parte dos rodoviários. Motoristas e cobradores de ônibus paralisaram as atividades ontem para cobrar a inclusão desses profissionais no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19. Por volta das 18h, os trabalhadores participaram de uma assembleia em frente ao Estádio Mané Garrincha e, depois, voltaram a circular. O grupo reúne cerca de 12 mil pessoas.

O secretário-geral do Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal, José Wilson, ressaltou que a categoria se expõe diariamente ao novo coronavírus e, por isso, precisa ser vacinada. “Esse protesto é muito importante, porque o governo local prometeu (incluir a classe na campanha), juntamente aos policiais e os professores. Pelo que vemos, a quantidade de vacinas que chegaram é insuficiente e não há data prevista para começar a imunização dos trabalhadores. Os transportes estão lotados, andam de um lado para o outro, e a categoria está insegura”, afirmou.

Na semana que vem, os rodoviários pretendem se reunir mais vezes para discutir novos atos e paralisações. A manifestação de ontem foi a segunda em menos de 10 dias. Em 7 de abril, a categoria parou as atividades e fez uma carreata no Eixo Monumental. Em frente ao Ministério da Saúde, cobraram agilidade na compra e distribuição de doses.

A SES-DF informou que o Ministério da Saúde ampliou a porcentagem de doses da reserva técnica. Antes, 5% dos imunizantes recebidos destinavam-se a suprir possíveis perdas. Agora, a quantidade subiu para 10%. Segundo a pasta distrital, o motivo é que alguns frascos contam com menos doses que o esperado.