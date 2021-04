Sábado será de sol e temperaturas altas em todo o Distrito Federal

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

O sábado (17/4) será de sol e temperaturas altas em todo o Distrito Federal. O dia terá poucas nuvens e está favorável para quem deseja aproveitar ao ar livre. Lembrando que as medidas de proteção contra o coronavírus ainda devem ser tomadas, como distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel.

A temperatura mínima, de 14ºC, foi registrada durante a madrugada. Já a máxima pode chegar ao 30ºC, no período mais quente do dia, entre 14h e 16h. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 30%. Embora o índice menor não seja tão baixo, especialistas alertam para cuidados com a saúde, como hidratação, uso de roupas mais leves e evitar praticar atividade física na rua entre 10h e 16h.

De acordo com o meteorologista Mamedes Luiz Melo, o sol pode predominar no domingo (18/4), no entanto, pode haver chances de chuva em áreas isoladas. "Ainda não conseguimos ter essa certeza, porque avaliamos no decorrer do dia. Mas pode acontecer", disse.