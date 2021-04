Em uma noite, policiais militares apreendem três armas de fogo no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu três armas de fogo e munições intactas em menos de 24 horas na capital, nesta sexta-feira (16/4). Duas pessoas foram conduzidas para delegacias.

Por volta das 20h, os militares patrulhavam no Gama, quando receberam uma denúncia informando de que um homem armado estaria ameaçando os vizinhos. Ao chegarem ao endereço, no Engenho das Lages, a equipe encontrou o rapaz com uma espingarda calibre .38 de fabricação caseira, tipo cartucheira. O suspeito apresentava ferimentos no corpo e alegou ter se machucado ao cair no chão. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional do Gama (HRG) e, após receber alta, foi encaminhado à delegacia e deverá responder por porte ilegal de arma de fogo.

Ainda no período da noite, por volta das 22h, os policiais foram acionados para prestarem apoio a uma ocorrência na QNN 02 de Ceilândia. Durante a abordagem, um jovem de 19 anos foi encontrado com uma pistola calibre 9mm na cintura. Pouco depois, um rapaz se apresentou como proprietário do armamento, afirmando ser CAC (colecionador, atirador, caçador) e mostrou o documento de comprovação. Os dois foram conduzidos à 15ª DP (Ceilândia Centro), onde a ocorrência foi registrada como porte ilegal de arma de fogo contra o jovem.

Em Taguatinga, testemunhas relataram aos PMs barulho de disparos de arma de fogo na CNA 2. Em patrulhamento, a equipe avistou três rapazes, que correram ao perceber a presença da polícia. Um revólver calibre .38 com seis munições intactas foi apreendido.