Domingo (18) será de sol pela manhã e chuva à tarde em todo o DF

CC Caroline Cintra

(crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Quem planeja aproveitar este domingo (18/4) ao ar livre, deve ficar atento às mudanças climáticas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de muito sol pela manhã, porém, a tarde será de pancadas de chuvas e trovoadas em áreas isoladas.

A temperatura mínima, de 16ºC, foi registradas nas primeiras horas do dia. A máxima pode chegar ao 31ºC, no período mais quente. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 35%.

O meteorologista Mamedes Luiz Melo explicou que é preciso tomar cuidados com as chuvas previstas para este domingo, porque elas ocorrem num período de transição climática. "Hoje, como está quente, não podemos descartar a possibilidade das chuvas serem mais fortes. Isso, geralmente, acontece em tempos de transição", disse.

Para esta semana, a previsão do Inmet é de mais chuvas, no entanto, de forma menos intensa. "A tendência é que chova até lá para quinta-feira (22/4). Ao longo da semana vamos monitorando essa intensidade", destacou o meteorologista.

Veja os principais cuidados durante a chuva:

Na rua

Em caso de tempestade com raios, procure abrigo.

Não se exponha à chuva.

Não se abrigue embaixo de árvores.

Não fique exposto em meios líquidos. Exemplo: lagos, lagoas, rios, praia, piscinas e outros.

Não se exponha em lugares abertos. Exemplo: áreas descampadas, campos de futebol e lugares isolados.

Evite a rua e andar, principalmente, embaixo da rede elétrica.

O interior do carro é um local isolado e seguro.

Zona rural:

Evite trabalhar no mato durante tempestade.

Não se aproxime ou toque cercas de arame.

Evite a proximidade com áreas de mata fechada.

Não se abrigue embaixo de árvores.

Procure um local seco e seguro para se abrigar.



Dentro de casa:

Não utilize equipamentos elétricos.

Evite tomar banho durante a tempestade

Não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica.

Evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia. Exemplo: metais, alumínio e até mesmo a água da torneira ou do chuveiro.

Mantenha-se sempre calçado.

Antes da tempestade desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.