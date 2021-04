Covid-19: Vacinação no Parque da Cidade será no estacionamento 12 neste domingo (18)

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Excepcionalmente, neste domingo (18/4), a vacinação contra a covid-19 no Parque da Cidade ocorrerá no estacionamento 12. Ao todo, oito pontos de vacinação estarão abertos das 9h às 17h para atender a população que tem 64 anos ou mais. De acordo com a Secretaria de Saúde, na segunda-feira (19/4), o atendimentos retorna para o estacionamento 13.

Na modalidade drive-thru, estarão abertos os pontos localizados no Parque da Cidade, Shopping Iguatemi, Centro de Práticas Sustentáveis do Jardim Botânico, UBS 5 de Ceilândia, Estádio Mané Garrincha, Taguaparque e Faculdade Uniplan, em Águas Claras. Pedestres podem ser vacinados na UBS 5 de Planaltina, que também atenderá por drive-thru.

A abertura dos pontos de vacinação no fim de semana contempla, principalmente, o público que não consegue ir a esses locais de segunda a sexta-feira. A ampliação da faixa etária foi autorizada após o recebimento de 80 mil doses das vacinas atualmente aplicadas no Brasil. Dez por cento deste total foram reservados tecnicamente para repor eventuais perdas.

*Com informações da Secretaria de Saúde