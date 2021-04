Covid-19: Apesar de filas, manhã de vacinação é tranquila neste sábado (17)

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Ana Maria da Silva/CB/DA Press)

As 80 mil doses de vacina contra covid-19 continuam a ser aplicadas nos idosos com 64 e 65 anos na manhã deste sábado (17/4) no Distrito Federal. Na Unidade Básica de Saúde (UBS) 3 de Ceilândia, a dona de casa Maria Pereira dos Santos, 65 anos, aguarda para receber a primeira dose e comemora: "Esperamos com muita ansiedade né? Agora é momento de celebrar", afirma.

Acompanhada da filha, a idosa chegou na fila por volta de 9h30. Para ela, a espera na UBS 3 não está demorada. “Pensei que fosse demorar mais. Dentro de 30 minutos conseguimos andar metade da fila”, diz. O local faz parte dos 15 pontos de vacinação que funcionarão aos sábados e domingos para receber o público.

De acordo com Maria a filha veio para registrar o momento. “Vimos casos de muitas falcatruas na vacina. Então ela veio pra fazer o registro do momento e evitar qualquer tipo de problema no processo”. Durante a manhã, enquanto o Correio esteve no ponto de vacinação, havia mais de cem pessoas na fila de espera para receber a primeira dose do imunizante.

A nova fase da vacinação contra a covid-19 para idosos de 64 e 65 anos seguirá até as 17h, nos 15 postos, que incluem drive thru e Unidades Básicas de Saúde (UBS). Veja a lista dos pontos de vacinação:

Sábado

Sobradinho 1 - UBS 1 (presencial e drive-thru)

Planaltina (Arapoanga) - UBS 5 (presencial e drive-thru)

Sesi Gama (presencial e drive-thru)

Shopping Iguatemi (drive-thru)

Jardim Botânico - CPS (drive-thru)

Ceilândia - UBS 5 (drive-thru)

Ceilândia - UBS 3 (presencial)

Guará 1 - UBS 1 (presencial e drive-thru)

Parque da Cidade (drive-thru)

Mané Garrincha (drive-thru)

Samambaia - UBS 2 (presencial)

Águas Claras - Unieuro (drive-thru)

Águas Claras - Uniplan (drive-thru)

Recanto das Emas - UBS 3 (presencial)

Taguaparque (drive-thru)

Domingo

Planaltina (Arapoanga) - UBS 5 (presencial e drive-thru)

Shopping Iguatemi (drive-thru)

Jardim Botânico - CPS (drive-thru)

Ceilândia - UBS 5 (drive-thru)

Parque da Cidade (drive-thru)

Mané Garrincha (drive-thru)

Águas Claras - Uniplan (drive-thru)

Taguaparque (drive-thru)