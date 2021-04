Covid-19: Apesar das filas, manhã de vacinação é tranquila no Parque da Cidade

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Ana Maria da Silva/CB/DA Press)

Idosos de 64 e 65 anos foram garantir a primeira dose da vacina contra a covid-19 na manhã deste domingo (18/4). A aplicação das doses seguirá até às 17h, nos oito postos, que incluem drive thru e Unidades Básicas de Saúde (UBS) (veja a lista dos pontos de vacinação abaixo). No Parque da Cidade, o casal de aposentados Luiz Antônio Teixeira, 65 anos, e Maria Da Natividade Silva Lira, 64, aguardam para receber a primeira dose.

Na fila, desde 8h, o casal explica que optou por chegar cedo para garantir a imunização com tranquilidade. “Hoje o clima está tranquilo, não queríamos ficar muito tempo na fila, então optamos em vir esse horário”, afirma Luiz. Durante a manhã, enquanto o Correio esteve no ponto de vacinação, segundo levantamento do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF), havia cerca de 110 carros na fila de espera para receber a dose do imunizante.

Mudanças

A vacinação no Parque da Cidade, que antes acontecia no estacionamento 13, neste domingo ocorre no estacionamento 12, próximo ao Parque Ana Lídia. De acordo com o Detran, a fila começou a ser formada às 6h. Às 10h, ela já alcançava o reservatório da Caesb.

Segundo profissionais de saúde que atuam no local, a mudança ocorreu para que os voluntários da saúde da vacinação tivessem um apoio maior. “O Laboratório Sabin está atuando em parceria com o GDF neste fim de semana. Aqui, os voluntários podem ter um suporte maior, uma vez que há local para guardar alimentos, banheiro, etc. Ontem conversamos com o Detran-DF, vimos a possibilidade de remanejamento, e assim ficou”, diz a profissional que não quis se identificar.

O atendimento do novo grupo prioritário foi possível com a chegada de 80 mil novas doses de imunizantes no Distrito Federal. Do total de imunizantes aguardados, 43.140 foram direcionadas à nova faixa de idade (com uma reserva técnica de 10% delas). O restante foi distribuído entre agentes de segurança, profissionais de saúde e segunda dose, a chamada D2.

A campanha de vacinação contra a covid-19 é uma das principais medidas adotadas pela Secretaria de Saúde para evitar a proliferação do vírus. Segundo boletim divulgado pela pasta na noite do último sábado (17/4), 357.299 pessoas receberam a primeira dose das vacinas e 140.229 a segunda aplicação.

Confira a lista dos pontos de vacinação contra a covid-19 no DF, neste domingo (18/4):

Planaltina (Arapoanga) - UBS 5 (presencial e drive-thru)

Shopping Iguatemi (drive-thru)

Jardim Botânico - CPS (drive-thru)

Ceilândia - UBS 5 (drive-thru)

Parque da Cidade (drive-thru)

Mané Garrincha (drive-thru)

Águas Claras - Uniplan (drive-thru)

Taguaparque (drive-thru)