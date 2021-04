Sem filas: ponto de vacinação no Mané Garrincha tem pouco movimento neste domingo (18)

AM Ana Maria da Siilva

(crédito: Ana Maria da Silva/CB/DA Press)

Idosos de 64 e 65 anos que foram garantir a primeira dose da vacina contra a covid-19 no posto de vacinação do Estádio Mane Garrincha não enfrentaram filas, na manhã deste domingo (18/4). O ponto, que antes era destinado à vacinação da gripe, está sendo utilizado, excepcionalmente, durante o fim de semana para imunização contra o coronavírus.

A aplicação das doses seguirá até às 17h, nos oito postos, que incluem drive-thrus e Unidades Básicas de Saúde (UBS) (veja a lista dos pontos de vacinação abaixo). De acordo com os profissionais da saúde que atuam no local, em 30 minutos foram atendidos cerca de dois quilômetros de filas de carros. Durante a manhã, enquanto o Correio esteve no ponto de vacinação, cerca de 50 carros apareceram no local. O tempo de espera foi de aproximadamente 10 minutos por carro.

O atendimento do novo grupo prioritário foi possível com a chegada de 80 mil novas doses de imunizantes que chegaram ao Distrito Federal. Do total de imunizantes aguardados, 43.140 foram direcionadas à nova faixa de idade (com uma reserva técnica de 10% delas). O restante foi distribuído entre agentes de segurança, profissionais de saúde e segunda dose, a chamada D2.

A campanha de vacinação contra a covid-19 é uma das principais medidas adotadas pela Secretaria de Saúde para evitar a proliferação do vírus. Segundo boletim divulgado pela pasta na noite do último sábado (18/4), 357.299 pessoas receberam a primeira dose das vacinas e 140.229 a segunda aplicação.

Confira a lista dos pontos de vacinação contra a covid-19 no DF, neste domingo (18/4):

Planaltina (Arapoanga) - UBS 5 (presencial e drive-thru)

Shopping Iguatemi (drive-thru)

Jardim Botânico - CPS (drive-thru)

Ceilândia - UBS 5 (drive-thru)

Parque da Cidade (drive-thru)

Mané Garrincha (drive-thru)

Águas Claras - Uniplan (drive-thru)

Taguaparque (drive-thru)