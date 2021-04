DF: mais de 3 mil pessoas são vacinadas contra a covid-19 neste domingo

DD Darcianne Diogo

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Mais de 3 mil pessoas foram vacinadas contra a covid-19 neste domingo (18/4) (primeira e segunda dose), mostra o balanço divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Nessa manhã, a imunização em alguns pontos da capital estava tranquila.

Desde a tarde de sexta-feira (16/4), os idosos de 64 e 65 anos entraram no grupo prioritário de vacinação. Segundo a SES-DF, neste domingo, 2.879 receberam a primeira dose da vacina, e 204 a segunda dose.

O total de pessoas vacinadas no DF com a primeira e a segunda dose chega a 500.611. Até o momento, a capital recebeu 11 remessas de vacinas do Ministério da Saúde (MS), sendo 536.560 doses da vacina CoronaVac – produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac -, e 175.750 doses da vacina Covishield/AstraZeneca – desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca, e também produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz. Ao todo foram recebidas 712.310 doses de imunizantes.