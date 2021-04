Casos prováveis de dengue caem 80,4%, no DF: Em 2021, não houve mortes

SS Samara Schwinel

Entre janeiro e abril de 2021, não houve nenhuma morte por dengue registrada na capital federal - (crédito: Patrice Coppee/AFP)

Desde o início do ano até 3 de abril de 2021, o Distrito Federal registrou uma queda de 80,4% no registro de casos prováveis de dengue em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 3.625 casos em 2021 contra 16.691 em 2020. Os dados são do 13º boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde.

Além disso, de acordo com o boletim, divulgado na última sexta-feira (16/4), entre janeiro e abril de 2021, não houve nenhuma morte pela doença registrada na capital federal. Durante o mesmo período do ano passado foram registradas 14 mortes.

A região que apresentou o maior número de casos prováveis em 2021 foi Planaltina, com 668. Ceilândia registou 360 casos; Sobradinho II, 282; Sobradinho, 276; e Samambaia, 169 casos. Ainda em relação a este ano, foram confirmados 32 casos de dengue com sinais de alarme e 2 casos graves.