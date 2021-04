DF terá segunda-feira com nuvens e pancadas de chuvas durante a tarde

EH Edis Henrique Peres

DF terá dia com muitas nuvens e chances de chuva - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A previsão do tempo para Brasília, nesta segunda-feira (19/4), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de céu com muitas nuvens e chuvas isoladas pela manhã. Durante a tarde, devido ao aumento da temperatura, há a possibilidade de pancadas de chuva mais fortes em alguns locais da cidade.

Heráclio Alves, meteorologista do Inmet, explica que, pela manhã, as chuvas serão pontuais. “Apenas em alguns locais da capital. No fim da tarde e no início da noite, as chances de chuvas em pancadas aumentam, pois as temperaturas se elevam no decorrer do dia”.

A temperatura deve variar entre a mínima de 16ºC, principalmente no Plano Piloto, Planaltina e Brazlândia, e a máxima de 28ºC. Já a umidade relativa do ar ficará em máxima de 100% e mínima de 45%.

Segundo o Inmet, as chances de chuvas continuam até quarta-feira (21/4) no Distrito Federal.

Cuidados durante as chuvas

Alguns cuidados são importantes de serem seguidos, como, por exemplo, se estiver na rua, não se expor à chuva e nem se abrigar embaixo de árvores. Também é recomendado afastar-se de lagos, lagoas, rios, praias e piscinas. O interior do carro é um local isolado e seguro e é sugerido não caminhar embaixo da rede elétrica.

Caso esteja dentro de casa, não utilize equipamentos elétricos e evite tomar banho durante chuvas fortes. O contato com materiais condutores de energia, como metais, alumínio e até mesmo água da torneira ou do chuveiro, deve ser evitado. Mantenha-se sempre calçado e desligue os aparelhos eletrodomésticos da tomada.

Se, durante as chuvas, estiver na zona rural, não se aproxime ou toque cercas de arame, evite locais com mata fechada e procure um local seco e seguro para se abrigar.