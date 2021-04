LP Larissa Passos

DF registra 74 novas mortes e total chega a 7.284 nesta segunda-feira (19/4) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

O Distrito Federal registrou, nesta segunda-feira (19/4), mais 74 novas mortes pela covid-19, sendo 10 ocorridas somente hoje. O número total de vidas perdidas para a doença chega a 7.284. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, oito dos mortos eram pessoas que residiam em Goiás.

Com relação ao quantitativo de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, em 24 horas, a secretaria confirmou 1.261 novos casos, totalizando 367.969. Segundo a pasta, 87,8% dos infectados residem no DF e 7,5% são de outras unidades da Federação. Conforme o boletim, 349.371 (95%) pessoas estão recuperadas.

Desde o início da pandemia, Ceilândia continua ocupando o primeiro lugar na lista de regiões administrativas com o maior número de pessoas infectadas: 40.399 casos. Em segundo lugar, aparece o Plano Piloto (35.078), seguido por Taguatinga (29.409) e Samambaia (21.161).

Com as atualizações, a média móvel de casos da doença chegou a 1.121 (menos 16,59% do que há 14 dias). A de mortes chegou a 63,43 (valor 19% menor que o de duas semanas atrás). O boletim aponta que a taxa de transmissão está em 0,95.