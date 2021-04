GDF garante que AstraZeneca é segura e pede que pessoas se vacinem

SS Samara Schwingel

Do último lote recebido, boa parte é da vacina AstraZeneca -

O Governo do Distrito Federal (GDF) garante que a vacina contra covid-19 de Oxford, a AstraZeneca, é segura e pede que as pessoas que fazem parte do atual público alvo não deixem de se vacinar.

Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, foi possível notar uma baixa na procura pela vacinação durante o início da imunização das pessoas com 64 e 65 anos. Do grupo, composto por 40 mil pessoas, apenas cerca de 22 mil receberam a primeira dose durante os três primeiros dias de campanha. “Esperávamos que fossemos vacinar todos durante o fim de semana. Hoje temos duas vacinas disponíveis aqui no DF, Coronavac e AstraZeneca. Na última remessa, veio quase que integralmente de Astrazeneca e percebemos que parte da população tem resistência de tomar essa vacina”, disse Gustavo.

“As duas são de alta qualidade. A AstraZeneca, por exemplo, na primeira dose, já da uma imunidade de 72%. As vacinas são seguras. Aqueles que ainda não se vacinaram e estão no público alvo, por favor, vacinem-se”, pediu o secretário.

O pedido foi feito durante coletiva, na tarde desta segunda-feira (19/4), no Palácio do Buriti. Segundo o secretário de Saúde Osnei Okumoto, até o momento, o DF registrou apenas 1.445 efeitos adversos às vacinas, sendo 500 de AstraZeneca.