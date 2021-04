Covid-19: 1ª vice-presidente do TJDFT recebe alta após 28 dias internada

CB Correio Braziliense

Ana Maria Duarte Amarante Brito com uma das filhas, após sair do hospital - (crédito: Divulgação - TJDFT)

A primeira vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) tem um grande motivo para comemorar nesta segunda-feira (19/4). A desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito se recuperou da covid-19 e recebeu alta hospitalar, após quase um mês internada para tratar a doença. Ao todo foram 28 dias, sendo 18 deles na unidade de terapia intensiva (UTI).

A magistrada atribui a recuperação à competência e ao comprometimento dos profissionais de saúde que a atenderam. "O acompanhamento de um profissional faz toda diferença. Eu me sentia bem, mas os exames sinalizavam que a doença estava avançando. Eles são muito importantes para acompanhar a evolução da doença", afirmou Ana Maria.

Em casa, a primeira vice-presidente do TJDFT segue com o tratamento, pois ainda precisa de cuidados médicos. A previsão é de mais 30 dias afastada das atividades laborais.

Trajetória

Natural de Itajubá (MG), a desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito é especialista em direito público e Estado. Antes de ser aprovada no concurso para a magistratura do DF como juíza de direito substituta, em 1988, ela ocupou cargo de promotora de Justiça do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT).

Em 1992, foi promovida a juíza de direito e, em 2004, tomou posse como desembargadora do TJDFT. Com diversas atuações na docência, Ana Maria dirigiu a Escola da Magistratura do DF de 2011 a 2012, e, em 2013, foi eleita para compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Além de receber várias homenagens e comendas, a magistrada ostenta o título de Cidadã Honorária de Brasília. Também foi segunda vice-presidente do TJDFT, entre 2018 e 2020, e, atualmente, responde como primeira vice-presidente da corte, no biênio 2020—2022.

Com informações Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT)