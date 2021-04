Casal é preso em São Sebastião por estuprar mulher alcoolizada

PM Pedro Marra

O casal foi preso em uma casa localizada no interior de uma fazenda, na zona rural de São Sebastião. - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um casal acusado de estuprar uma mulher desmaiada no chão foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por estupro de vulnerável. No crime, que ocorreu na madrugada de segunda-feira (19/4), em São Sebastião, a vítima estava fora de si após consumir álcool em excesso.

Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a 30ª Delegacia de Polícia, da região. Segundo as investigações, os acusados e a vítima bebiam em casa. Após a mulher começar a passar mal, e se deitar, o homem, 34 anos, iniciou os abusos sexuais. Enquanto o crime acontecia, a acusada, 28, filmava a cena.

Após a ciência dos fatos, policiais, com o apoio da Divisão de Operações Aéreas (DOA), encontraram o casal escondido em casa localizada no interior de uma fazenda na zona rural de São Sebastião. Os agentes encontraram, no celular da suspeita, as imagens do crime. Os acusados, indiciados por estupro de vulnerável, podem ser condenados a penas que variam de 8 a 15 anos de prisão.

De acordo com o delegado-adjunto da 30ª DP (São Sebastião), Ulysses Fernandes, o crime ocorreu na casa da vítima após o marido da mesma sair para resolver um problema pessoal. “Quando ele voltou, se surpreendeu com a esposa sendo estuprada. O que mais nos assustou nessa situação é o fato da mulher desse autor, além de incentivar o seu marido a praticar um crime dessa natureza, ter registrado toda a ação em seu aparelho celular. Quando o marido da vítima chegou em casa, os autores o ameaçaram de morte e fugiram. Localizamos esse casal na zona rural de São Sebastião. Lá, apreendemos o celular com a filmagem, que é da mulher do autor”, conta o investigador.

Ulysses acrescenta que o casal conhecia a vítima há dois meses, pois trabalham juntos em uma fazenda da região. “Eles formaram um grau de intimidade, tanto que moravam em casas próximas”, complementa o delegado-adjunto da 30ª DP.







A vítima foi encaminhada para tratamento preventivo de doença e gravidez no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Na delegacia, os suspeitos ficaram em silêncio e manifestaram interesse de falar somente em juízo.