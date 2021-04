Homem é preso suspeito de participar da morte de morador do Sol Nascente

LP Luana Patriolino

(crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

Policiais da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) prenderam, na tarde desta terça-feira (20/4), um homem, de 32 anos, suspeito de assassinar um rapaz na região do Sol Nascente, em junho do ano passado. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário.

Segundo o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva, outros dois homens (21 e 31 anos) estão envolvidos no crime. "A motivação foi uma desavença que a vítima havia angariado com os autores já que havia trocado agressões com os homicidas em ocasiões distintas”, explica.

Por esse motivo, eles arquitetaram a morte da vítima, identificada como Vagner Oliveira Araújo. “Durante a execução, os disparos foram efetuados pelos autores de 21 e 31 anos, enquanto o autor preso hoje deu cobertura no seu carro e emprestou as armas de fogo”, ressalta Peralva. Agora, o homem segue preso à disposição da Justiça. O suspeito de 31 anos já havia sido encontrado pela polícia e um ainda está foragido.