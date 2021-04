Ibaneis libera exposições e reinaugura Museu de Arte de Brasília

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O governo do Distrito Federal (GDF), Ibaneis Rocha (MDB), decidiu, na noite desta terça-feira (20/4), permitir o funcionamento de museus e a realização de exposições de arte em Brasília. A flexibilização foi publicada no Diário Oficial do DF e estabelece alguns protocolos de segurança a serem seguidos (confira a lista abaixo).

O funcionamento do segmento está suspenso desde 28 de fevereiro devido às medidas de restrição para a prevenção da covid-19.

Além dos museus e exposições artísticas, Ibaneis também autorizou eventos culturais em estacionamentos, em formato drive-in, desde que seja seguido a distância mínima de dois metros entre cada veículo estacionado. Teatros e cinemas também estão liberados se seguirem as medidas de distanciamento.

Reinauguração do Museu de Arte

Para comemorar o aniversário de 61 anos da capital do país, o chefe do executivo local reinaugurou, na tarde desta quarta-feira (21/4), o Museu de Arte de Brasília (MAB). Ibaneis usou sua conta do Twitter para ressaltar que quem ama Brasília, também ama e luta por sua cultura.

“O MAB ficou 14 anos fechado e abandonado. Um espaço valioso da nossa cultura e que é abrigo de milhares de obras, inclusive de artistas renomados como Tarsila do Amaral, e nomes que são orgulho de Brasília, como Glênio Bianchetti”, disse o governador.

Durante o evento, o titular do palácio do Buriti acrescentou que Brasília estava “se ressentindo da falta do MAB, pois são 2 mil obras expostas aqui e é uma excelente oportunidade para os artistas”. Ibaneis também afirmou que a estrutura foi renovada com acessibilidade e que houve melhorias nos gramados e calçadas da região.

Há muito trabalho a se fazer e sou o primeiro a reconhecer isso. Mas também preciso deixar claro que meu Governo vem enfrentando os problemas e mostrando serviço nas mais diversas áreas. Provamos isso mais uma vez hoje com a reinauguração do Museu de Arte de Brasília (MAB). (1/5) pic.twitter.com/385Sm8Ec2A — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) April 21, 2021

Normas para funcionamento: