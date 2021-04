GDF espera até sexta confirmação de mais 80 mil doses de vacina

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) participou, na manhã desta quarta-feira (21/4), da missa celebrada na Catedral de Brasília em comemoração ao aniversário de 61 anos da capital do país. Ao fim da cerimônia, o chefe do executivo local disse que o Governo do DF (GDF) espera receber, ainda nesta semana, a confirmação de uma remessa de imunizantes contra o Sars-CoV-2.

O titular do Palácio do Buriti contou que caso ocorra a chegada dessas novas doses, na próxima semana o público de 62 e 63 anos será incluído na campanha de imunização. A expectativa é que sejam entregues mais 80 mil doses de vacina.

Segundo o governador, o Ministério da Saúde deve confirmar o novo lote nesta quinta-feira (21/4). A expectativa de Ibaneis é receber doses suficientes para ampliar a vacinação também para os professores.

O chefe do buriti também destacou a importância do retorno presencial das aulas na rede pública, pois as crianças estão sentindo falta do dia a dia escolar.

Protestos por vacina

Também na manhã desta quarta-feira (21/4), professores da rede pública e particular do DF organizaram um protesto pedindo pela vacinação da categoria. O movimento começou por volta das 9h, no estacionamento da Fundação Nacional de Artes (Funarte). Logo após, os profissionais foram em carreata para a Esplanada dos Ministérios.