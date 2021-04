Bebê com AME ganha ação na Justiça por remédio mais caro do mundo

PM Pedro Marra

(crédito: Facebook/Reprodução)

O bebê Gabriel Alves Montalvão, conhecido como Biel, de 1 ano, – diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME) ao nascer – teve uma boa notícia na quarta-feira (22/4). A Justiça autorizou o acesso ao remédio Zolgensma para tratamento da criança. Agora, a União tem um prazo de 20 dias para cumprir com a entrega do remédio ao menino.

O medicamento – oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) – custa em torno de R$ 12 milhões, e é aplicado por injeção intratecal, diretamente na medula espinhal, na parte inferior das costas. "Queridos anjos, é com imensa alegria que compartilhamos o sim que a Justiça disse para mim, minha vida e para minha família! Obrigado por todo amor, solidariedade e apoio. Continuaremos informando vocês sobre as próximas etapas. Um grande abraço, Biel e família", postou a família na página do Instagram, Cure Biel.

A campanha de arrecadação de dinheiro para aquisição do medicamento foi encerrada oficialmente nesta quinta-feira (22/4), na mesma rede social. “Em breve chegarei ao meu tão sonhado dia Z. Agradeço muito por toda solidariedade de vocês e saibam que cada um de vocês faz parte desta vitória. Gostaria de informar que encerramos a arrecadação na minha campanha. Ao longo dos dias, daremos as informações necessárias sobre nossas ações. Peço que continuem me acompanhando e que não deixem de doar e ajudar outras campanhas de amiguinhos que precisam do Zolgensma tanto quanto eu! Deixo aqui minha gratidão por tudo que fizeram por mim. Rumo ao dia Z!!!”, comemorou a família na postagem.

Rara, neuromuscular, grave e degenerativa, a AME é uma doença genética que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína considerada essencial para a sobrevivência dos neurônios motores.