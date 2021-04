Mãe e irmã de 'chefe' do tráfico do Guará 2 são presas pela Polícia Civil

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

A 4ª Delegacia de Polícia (Guará) deflagrou nova fase da operação Trem Bala, — que investiga uma quadrilha especializada em tráfico de drogas —, e cumpriu três mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. Os detidos são integrantes de um grupo comandado por Janderkleyton Pereira de Souza, 30 anos, mais conhecido como Taynan, preso por envolvimento em um homicídio de um adolescente de 17 anos. O Correio revelou, em 10 de abril, que o criminoso está envolvido em outros cinco assassinatos e que conta com uma “rede” de traficantes para comercializar entorpecentes.

Nessa nova fase da operação, a polícia prendeu a mãe e a irmã de Janderkleyton, nesta terça-feira (20/4) . Como apurado pelo Correio, a mãe dele recebia as drogas e dividia para os encarregados em vender os entorpecentes aos usuários. Um jovem de 18 anos também foi detido, após os investigadores o flagrarem vendendo drogas na QE 40, próximo à linha do trem do Guará. Segundo a apuração policial, o rapaz era integrante da quadrilha.

Janderkleyton (e) e Josenilson (d) postavam fotos nas redes sociais apostando na impunidade (foto: Redes sociais)

O jovem estava na companhia de outros dois adolescentes. Ao perceberem a aproximação dos policiais, o trio dispensou a droga e tentaram fugir, mas foram capturados. Os menores foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e o maior foi preso em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Com ele, a polícia apreendeu pedras de crack embaladas para a comercialização e dinheiro. “As investigações continuam, pois ainda temos duas pessoas foragidas”, frisou o delegado-chefe da 4ª DP, Anderson Espíndola.

“Chefe” do tráfico



No começo de abril, o Correio revelou que a grande disputa entre traficantes por pontos de venda de drogas no Guará 1 e 2 matou, ao menos, seis pessoas entre o final de 2019 até o começo deste ano. Janderkleyton é intitulado como o cabeça do grupo. O Correio apurou que ele e mais seis pessoas da família integram uma rede de tráfico de drogas. O criminoso e os parentes moram em barracos no fundo de um lava-jato no Guará 2, do qual ele era proprietário, mas alugou o estabelecimento a outro parente.

Encarregado fiel de Janderkleyton, Josenilson Silva do Amarante, conhecido como “Demônio”, era braço direito de Taynan, mas foi preso na quinta-feira por cometer um homicídio em junho do ano passado, a mando de Janderkleyton.

Janderkleyton é investigado por seis homicídios e duas tentativas entre 2019 e 2021. Um deles foi o assassinato do sucateiro Aldo Bezerra Neto e do amigo, José Ailton Soares, em novembro do ano passado. À época, o caso teve grande repercussão no DF. Os dois foram mortos em frente a uma chácara, na Quadra 4, Conjunto 6, no Park Way. O carro de Aldo, uma Hilux branca, foi encontrado estacionado em frente ao portão de uma residência.

A rivalidade entre os criminosos do Guará 1 e 2 começou há, pelo menos, um ano, segundo a PCDF. No Guará 1, o chefe do bando é Carlos Alberto Lacerda, o “Mancha”, foragido da Justiça por mandar matar e esquartejar um homem de 35 anos no Guará, em junho passado. Anderson Rocha Alves foi torturado, queimado e teve as partes do corpo jogadas em uma estação de tratamento de esgoto da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), na Avenida das Nações. Segundo as investigações, a vítima teria entregado dinheiro falso para comprar drogas, e o assassinato teria servido para dar “exemplo” aos demais.