Casal de jovens é morto a tiros dentro de carro na Estrutural; PCDF investiga

DD Darcianne Diogo

Casal foi assassinado a tiros dentro de carro - (crédito: Estrutural Online/Reprodução)

Um casal de jovens foi executado na noite desta quarta-feira (21/4), dentro de um carro, no Setor de Oficinas da Estrutural, na Quadra 7, no Setor Leste. Testemunhas relataram que ocorria uma festa próximo ao local do crime, quando ouviram barulho de disparo de arma de fogo.

O duplo homicídio aconteceu por volta das 23h20. A mulher, de 19 anos, e o homem, de 23, foram encontrados no interior do veículo, um Golf preto, com diversos ferimentos causados por arma de fogo, segundo informou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Carro onde casal foi morto (foto: Estrutural Online/Reprodução)

O Corpo de Bombeiros Militar do DF também foi acionado e constatou o óbito. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O caso é investigado pela 8ª Delegacia de Polícia (SIA).



Outro caso

Em 15 de fevereiro, uma situação semelhante aconteceu no DF. Um casal foi morto com mais de 20 tiros dentro do carro, na QN 16, na 1a Etapa, do Riacho Fundo II. As vítimas foram Thiago Duarte Neto, 24, natural de Goiânia; e Talita Souza Mendonça, 23, natural de Caldas Novas.

A suspeita é que o crime tenha sido motivado por uma acerto de contas. Um cachorro da raça Shih-tzu que estava no carro com Thiago e Talita também foi atingido no maxilar. Ele foi socorrido e passou por cirurgia.