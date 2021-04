Seis cidades do DF ficarão sem energia nesta sexta

EH Edis Henrique Peres

O desligamento programado de energia nas seis regiões da capital do país, nesta sexta-feira (22/4), será feito para compactação, poda de árvores, manutenção preventiva e melhorias da rede. As equipes da Neoenergia Distribuição Brasília atuarão durante alguns momentos do dia na capital. Para que essas ações sejam executadas com segurança, o fornecimento de energia será suspenso.

A Neoenergia é a antiga CEB Distribuição, pois após um mês privatizada, a marca CEB passou a ser identificada pelo novo nome desde quarta-feira (21/4). A mudança da logomarca, segundo a Neoenergia, será gradativa ao longo de 2021, sendo estampada aos poucos nas contas de energia elétrica, nas lojas de atendimento e nos veículos de serviços e uniformes dos trabalhadores.



Endereços afetados:

Confira os locais das seis regiões administrativas que serão afetadas com a suspensão de energia:

Samambaia , para poda de árvores, a partir das 8h30 até às 14h30 : regiões do núcleo rural, como chácaras São José, Gurizinho, São José, Bambu, Alba, Santo Antônio, Verbo, Limpão, Buriti Tição, Sandra Maciel, Nº6, 7, 19; Hotel Vale do Sol; Fazendas Santa Bárbara e Piteira Samambaia; Sítios Cabral, Beira Rio, Boa Vista, Águas Claras, São Bento e Canaã.

São Sebastião, para manutenção preventiva, das 9h às 13h: Setor Habitacional Mangueiral (QC 14, Ruas C, D, E, F, G, H, I, J).

Lago Sul, para melhoria de rede, das 9h às 13h: Fazenda Taboquinha (Condomínio Itaipú: chácaras 49, 50); chácara 81, lotes 6, 11, 12-A, 13, 16, 18, 19, 24-B, 36; chácara 82, lotes de 1 a 13; chácara 83, lotes de 1 a 32 e 84.

Sobradinho, para compactação de dois vãos de rede de baixa tensão, das 9h às 14h: Mansões Cavallares, chácaras 14, 20, 24, 26.

Vicente Pires, para compactação da rede de baixa tensão, das 9h às 16h30: colônia agrícola, chácara 136, Lotes de 01 a 79.

, para compactação da rede de baixa tensão, : colônia agrícola, chácara 136, Lotes de 01 a 79. Paranoá, para manunteção, das 8h40 às 16h: Altiplano Leste, Fazenda Paranoá, lotes de 1 a 4.

A Neoenergia informou que caso os serviços fossem concluídos antes do horário previsto, a rede seria energizada sem aviso prévio para diminuir o tempo dos consumidores sem energia elétrica.