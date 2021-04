Covid-19: DF deve comprar 4 milhões de doses da vacina russa Sputnik V

DD Darcianne Diogo

O Distrito Federal e outros cinco estados do país que integram o Consórcio Brasil Central devem comprar 4 milhões de doses da vacina contra a covid-19 Sputnik V, desenvolvida pelo Centro Gamaleya, na Rússia. A proposta foi discutida nesta quinta-feira (22/4) durante reunião extraordinária do do Conselho de Administração do Consórcio Brasil.

Segundo o grupo, o contrato de compra deve chegar nos próximos dias em Brasília, “uma vez que que hoje chegaram os quantitativos mensais que serão recebidos pelo BrC (Consórcio Brasil Central), já incluindo todos os detalhes quanto ao cronograma de entrega dos lotes com as doses para cada unidade da federação consorciada”.

A negociação envolve a compra de 28 milhões de doses. Além do DF, os outros estados que devem adquirir 4 milhões de doses são Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Rondônia. De acordo com o vice-governador do DF, Paco Birtto, a compra ainda está condicionada a liberação da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Estamos bem avançados para concretizar a compra'', afirmou.

Segundo Paco Britto, a Procuradoria do Distrito Federal (PGDF) vai entrar com medida judicial para que a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que trata sobre a importação excepcional e temporária da Sputnik V, concedida ao estado do Maranhão, seja estendida também ao Consórcio Brasil Central. A reportagem entrou em contato com a PGDF e aguarda retorno.

Paco Britto já esteve com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, alinhando o possível formato que seria adotado para distribuição e aplicação das vacinas para as sete Unidades da Federação que integram o Consórcio. Ainda está sendo analisado essa modelagem junto ao Plano Nacional de Imunização (PNI). “Nossa intenção é distribuir 4 milhões de doses para cada consorciado,” adiantou.

Participaram da reunião, os secretários de estado com assento no Conselho, Jaime Verruck e Jader Rieffe (MS), José Eduardo Pereira (DF), Jaílson Viana (RO), Sandro Armando (TO), Luíz Rodolfo (MA), Basílio Bezerra (MT), além dos diretores do Consórcio.