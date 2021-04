DF Legal remove ocupações na Granja Modelo nesta quinta-feira

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação/DF Legal)

A Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) removeu, nesta quinta-feira (22/4), ocupações em uma área de preservação ambiental na Granja Modelo, no Parque Vivencial do Riacho Fundo II. Segundo o DF Legal, as edificações retiradas não eram habitadas e o local entrará no cronograma semanal do órgão, por se tratar de uma área de especulação imobiliária de grileiros.

No total, foram removidas três estruturas de madeira para barracos, aterradas duas cisternas, retirada uma pocilga abandonada de aproximadamente 12m², recolhidos três basculantes trucados de entulhos. Durante a operação, as equipes também destruíram cinco lotes. Segundo a DF Legal, os barracos onde estavam os moradores não sofreram derrubada.

Bioma

Auditores da DF Legal afirmam que grileiros têm destruído a área,usando da derrubada da mata nativa e ainda de queimadas para abrir espaço para novas ocupações irregulares. Com a inclusão semanal de ações nesses locais, a secretaria espera desestimular novas ações de grilagem.

A pasta informou que monitora 33 áreas prioritárias, além de outras eventualmente ocupadas. Em 2019 foram realizadas 392 operações de remoção de construções, que representam 2,9 milhões de metros quadrados. Em 2020 foram 552 operações — aproximadamente 2,5 milhões de metros quadrados.