Acesso do Setor Policial ao Eixo W ficará bloqueada por cinco meses

DD Darcianne Diogo

Alça de acesso do Setor Policial Sul ao Eixo W (sentido Sul-Norte) ficará totalmente bloqueada - (crédito: Detran-DF/Divulgação)

A alça de acesso do Setor Policial Sul ao Eixo W (sentido Sul-Norte) ficará totalmente bloqueada para o trânsito de veículos a partir da altura do Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) por, aproximadamente, cinco meses, informou o Departamento de Trânsito (Detran) nesta quinta-feira (22/4).

Segundo o órgão, a mudança se torna necessária para facilitar a entrada e saída dos caminhões utilizados no trabalho de escavação da área, onde está sendo construído o viaduto 62, que integra o projeto Corredor Eixo Oeste.

O Detran-DF sugere que os motoristas utilizem as vias W3 Sul e o Eixo L, na altura da SQS 216, como rotas alternativas enquanto perdurar a interrupção do trânsito no local. O órgão orienta, ainda, os cuidados dos condutores em reduzir a velocidade nas proximidades dos pontos em obras, de maneira a garantir a segurança de todos.

Com informações do Detran-DF