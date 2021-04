Justiça mantém condenação de pai que matou e esfaqueou o filho em Santa Maria

DD Darcianne Diogo

(crédito: Redes sociais)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) manteve a condenação a 18 anos de reclusão do pai acusado de matar o próprio filho esfaqueado. Francisco Canindé de Almeida, de 67 anos, responde por homicídio duplamente qualificado. O crime aconteceu em 7 de julho de 2019, na QR 208 de Santa Maria, após um desentendimento entre os dois.

André Pereira de Almeida, 33, foi esfaqueado e morto pelo pai. Segundo informações policiais divulgadas na época, pai e filho teriam discutido, momento em que Francisco atingiu o filho com uma facada no abdômen. André chegou a ser levado ao Hospital Regional de Samambaia (HRSM), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na delegacia, a mulher da vítima confirmou o ocorrido.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o fato teria decorrido de um desentendimento entre os envolvidos, visto que o filho não quis levar o pai para visitar a neta. O juiz explicou que o conselho de sentença (júri popular) condenou o réu pela prática do crime de homicídio, tendo reconhecido a incidência das qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.



A defesa de Francisco ingressou com recurso ao argumento de que a sentença estaria contrária às provas produzidas nos autos. Contudo, os desembargadores afastaram as alegações dos advogados e decidiram que a sentença deveria ser integralmente mantida, pois “a opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos”.