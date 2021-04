Celebração do dia de São Jorge é alterada por causa da pandemia

JM Jéssica Moura

Dessa vez, as celebrações não serão transmitidas, mas a quantidade de devotos na igreja foi reduzido - (crédito: Ed Alves)

Pelo segundo ano consecutivo, as comemorações do dia de São Jorge, o santo guerreiro, serão modificadas em função da pandemia de covid-19. A celebração ocorre nesta sexta-feira (23/4).

Se, em 2020, a festa foi cancelada e a missa foi transmitida pela internet por causa da proibição das reuniões religiosas, este ano, na QNN 34, em Taguatinga Norte, uma das paróquias que tem o santo como padroeiro preparou uma programação especial para a data.

Dessa vez, as celebrações não serão transmitidas e haverá comemoração presencial, mas a quantidade de devotos na igreja foi reduzida. Apenas pessoas da mesma família sentam em bancos próximos e a temperatura será aferida na entrada.

Além das duas missas, às 9h e às 19h, vai haver uma galinhada e uma feijoada no pátio da igreja na hora do almoço e do jantar. Os fiéis podem retirar as marmitas na lanchonete da igreja. Não é permitido comer no local.

O dia 23 de abril marca a morte de São Jorge no ano 303. Militar do império Romano, o santo foi perseguido por defender os cristãos. É dito que ele é o padroeiro dos cavaleiros porque, segundo o relato religioso, teria matado um dragão que devorava as pessoas: uma alegoria para o triunfo da fé sobre o mal. Também é invocado contra as pestes.

Além de estar entre os santos da igreja católica, também tem representações na igreja ortodoxa e na anglicana.