CB Correio Braziliense

A prisão foi realizada pela PMDF após o homem apresentar resistência e tentar fugir -

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesta quinta-feira (22/4), um homem por furto na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto, em frente ao buraco do Tatu. Investigações apontam que o suspeito tem envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, do Rio de Janeiro.

A equipe do Serviço Voluntário Gratificado (SVG) estava em apoio à base móvel da Rodoviária quando foram informados que uma mulher havia sido assaltada no piso inferior da plataforma F. Os policiais encontraram a vítima, que apontou, juntamente com outros populares, para um homem que caminhava no sentido Asa Norte do outro lado da pista.

A corporação tentou a abordagem, mas o suspeito não acatou as ordens e começou a correr em direção à rodoviária. A viatura começou a persegui-lo juntamente com as testemunhas, que a todo momento tentavam impedir a fuga do homem. No entanto, ele conseguiu chegar na plataforma.

Um policial militar que acompanhava a movimentação pela base móvel viu o suspeito na plataforma superior e correu na direção dele. A PMDF fez um cerco no local, quando populares informaram que o assaltante havia se escondido em uma coberta de um morador de rua.

A corporação conseguiu fazer a abordagem, sendo que um dos policiais ficou levemente ferido, pois o homem demonstrou resistência antes de ser contido, momento em que a vítima o reconheceu imediatamente. Os militares constataram também que o autor tinha diversas passagens criminosas e apresentava envolvimento com o crime organizado do Rio de Janeiro, na facção criminosa conhecida como Comando Vermelho.

O homem foi apresentado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) para registro do boletim de ocorrência.