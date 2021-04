Detran-DF interdita via de acesso entre Eixo W Sul e Setor Policial Sul

EH Edis Henrique Peres

Interdição deve durar cinco meses - (crédito: Detran-DF/Divulgação)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) interditou a alça de acesso do Setor Policial Sul ao Eixo W (sentido Sul-Norte). O bloqueio para o trânsito de veículos vale a partir da altura do Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar e deve durar, aproximadamente, cinco meses.

A via teve o acesso interditado para facilitar o trabalho dos caminhões utilizados na escavação da área em que está sendo construído o viaduto 62, que integra o projeto Corredor Eixo Oeste. O acesso é importante para permitir a entrada e saída dos caminhões.

Durante os cinco meses de interdição, o Detran-DF sugere que os motoristas utilizem as vias W3 Sul e o Eixo L, na altura da SQS 216, como rotas alternativas.

A autarquia ressalta que, em locais de obras, os motoristas devem redobrar a atenção e diminuir a velocidade para garantir a própria segurança, a dos pedestres e também dos operários.