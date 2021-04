RF Roberto Fonseca

(crédito: Mufid Majnun/Unsplash)

Oito apostadores do Distrito Federal passaram perto de ficar milionários, mas mesmo assim vão levar uma bolada. Eles acertaram cinco das seis dezenas sorteadas nesta quinta-feira (22/4) no concurso 2364 da Mega-Sena. Passaram perto de levar o prêmio de R$ 2,7 milhões, mas por terem acertado a quina da Mega vão receber R$ 8.467,06.

Eles fizeram um jogo simples de seis dezenas, no valor R$ 4,50. Vale lembrar que a chance matemática de acertar os seis números da Mega com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Para levar a quina, a probabilidade é de uma em 154.518. Já a quadra é de uma em 2.322.

Os números sorteados no concurso 2364 foram: 20-33-42-44-51-56. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. Outros 172 bilhetes em todo Brasil também acertaram a quina. A quadra teve 1.719 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.266,57.

O próximo concurso da Mega-Sena é o 2365, com sorteio previsto para as 20h de sábado (24/4). A expectativa da Caixa é de que sejam distribuídos R$ 22 milhões para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até as 19h de sábado nas lotéricas ou no site da Caixa.



Confira onde foram feitos os oito bilhetes ganhadores: