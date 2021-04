JM Jéssica Moura

(crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Depois do friozinho da madrugada, quando a temperatura caiu para 14°C, o sol entre poucas nuvens apareceu no céu do Distrito Federal neste sábado (24/4). Com a baixa nebulosidade, os raios solares vão aquecer a superfície, e os termômetros podem registrar até 28°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo também fica mais seco: as taxas de umidade oscilam de 90% a 35%. Com isso, não há nem sinal de chuvas durante o fim de semana, que só devem voltar a cair na capital federal a partir da próxima segunda-feira (26/4).

Por isso, a recomendação é reforçar o protetor solar e se proteger do sol. No fim da tarde, a temperatura volta a cair, e é hora de retomar os casacos e calças compridas para enfrentar o frio.

O outono é uma transição entra a época mais chuvosa do verão e a mais seca, do inverno. Por isso, acaba agregando características das duas estações ao longo dos meses. Assim, há condições extremas ao longos dos dias.