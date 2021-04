Covid-19: GDF espera vacina da Pfizer para quinta (29/4)

JC José Carlos Vieira

A Secretaria de Saúde espera receber mais lotes de vacina da Pfizer para a próxima terça (27/4) e quinta-feira (29/4). Ainda não há informações sobre a quantidade de imunizantes, mas fontes do governo ouvidas pelo Correio estão confiantes na entrega do Ministério da Saúde.

Na terça-feira (22/4), o Ministério da Saúde informou que preparava para maio a distribuição do primeiro lote dos imunizantes da Pfizer/BioNTech. Para isso, uma força-tarefa seria mobilizada. A prioridade, segundo a pasta, é encaminhar as doses às capitais que teriam capacidade para armazenar as vacinas a baixas temperaturas.

Como é o governo federal que estipula como as doses serão distribuídas, seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI), ainda não se sabe se será possível ampliar o público-alvo.

Desde ontem (23/4), a população com idades entre 63 e 64 anos é vacinada no Distrito Federal. As doses chegaram durante a madrugada e seriam aplicadas a partir deste sábado (24/4). Mas os servidores conseguiram separar os lotes e enviar às regionais de saúde ainda pela manhã, o que permitiu a antecipação da imunização desse público ainda no início da tarde dessa sexta-feira (23/4).

Na quinta-feira (22/4), o Ministério da Saúde entregou ao DF 46,5 mil doses da vacina, sendo 34.750 da AstraZeneca e 11.800 da CoronaVac. Com isso, a secretaria de Saúde pretende imunizar os 45 mil idosos nesta faixa etária. A ampliação do grupo prioritário depende do envio de novas remessas. Após a imunização de pessoas até 60 anos, a pasta pretende vacinar as pessoas com comorbidades e os professores da rede pública e privada.

Vacinação

Confira os locais de vacinação neste hoje e amanhã; o atendimento ocorre das 9h às 17h: