Covid-19: Após movimento intenso, vacinação é tranquila no Parque da Cidade

SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

A tarde do segundo dia de vacinação contra a covid-19 para pessoas com 62 e 63 anos foi tranquila no Distrito Federal. No ponto do estacionamento 13 do Parque da Cidade, por volta das 14h deste sábado (24//4), o movimento era baixo e a fila fluía com rapidez.

Pela manhã, o movimento, no entanto, foi mais intenso. Carmen de Oliveira, 63 anos, mora na Asa Sul e esperou o fluxo de pessoas diminuir para ir se vacinar. Psicóloga, ela chegou a pegar covid-19 e estava ansiosa pela vacina. “Vou tomar a segunda dose, tudo certinho. Não vou deixar passar”, disse.

“Peguei essa doença duas vezes, atendendo pacientes. Não podia deixar de me vacinar” completou Carmen.

Vacinação atinge Executivo

O secretário de Cultura do DF, Bartolomeu Rodrigues, 62, aproveitou o movimento tranquilo da tarde para se vacinar contra o novo coronavírus. Segundo ele, a imunização é importante para o combate à doença. “Vacina, vacina, vacina. A vacinação é uma forma de nos sentirmos seguros e garantir a segurança de quem está ao redor”, disse.

O chefe da pasta esteve no estacionamento 13 do Parque da Cidade para receber o imunizante. Bartolomeu chegou a ser infectado com a covid-19 em 2020.