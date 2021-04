Novo comandante-geral da PMDF toma posse em solenidade na Academia de Polícia

CB Correio Braziliense

Na tarde desta última sexta-feira (23/4), foi realizada a solenidade de passagem de comando da Polícia Militar do Distrito Federal, em que o coronel Márcio Cavalcante de Vasconcelos tomou posse do cargo de comandante-geral, o coronel Hércules Freitas assumiu o cargo de subcomandante-geral e o coronel Danilo Oliveira Nunes, de chefia do Estado-Maior. Cerimônia ocorreu no pátio de formatura da Academia de Polícia Militar de Brasília (APMB), no Setor Policial.



O vice-governador do DF, Pacco Brito (Avante), foi o responsável pela passagem simbólica dos postos máximos da corporação e elogiou o trabalho feito pela PMDF. Devido às restrições sanitárias, foram adotadas medidas a fim de oferecer aos convidados maior segurança. Estiveram presentes autoridades civis e militares, representantes de órgãos locais e de órgãos federais e familiares dos chefes que assumiram os postos máximos da corporação.



O empossado comandante-geral, destacou que “como todo bom policial, cabe a ele honrar todos aqueles que nos antecederam e que lapidaram a nossa história, que transformaram a nossa instituição naquilo que hoje ela representa e, principalmente, aqueles que tombaram em combate, cumprindo com honra o nobre juramento de servir e proteger até mesmo com o sacrifício da própria vida”.



Vasconcelos relembrou também os colegas de farda que a corporação perdeu em consequência da covid-19 e se colocou à disposição de cada policial militar, servidor civil e sociedade. Há 28 anos o coronel Márcio Cavalcante de Vasconcelos atua no serviço policial militar.



Benção



O tenente-coronel Gisleno, capelão evangélico, abençoou os novos chefes dizendo que “o cargo que assumimos é uma designação divina, pois nos dá a oportunidade de fazermos algo para contribuir com a sociedade”.



Ex-comandante-geral



O ex-comandante-geral da PMDF, Julian Rocha Pontes, foi exonerado do cargo após furar a fila da vacinação contra-covid-19. A demissão dele foi publicada em edição extra do Diário Oficial do DF no começo deste mês.

