Programa da Secretaria de Saúde doa 32 cadeiras motorizadas à população

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação/SES-DF)

Por meio do Programa de Órtese e Prótese, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) entregou 32 cadeiras de rodas motorizadas para pacientes cadastrados na iniciativa. Segundo o governo, esta é a última entrega das 130 cadeiras que foram adquiridas pela pasta. Os beneficiados aguardaram em uma lista de espera.



A SES também iniciou um novo processo de compra que prevê a aquisição de 4.452 cadeiras. Estão incluídas cadeiras de banho, monobloco e motorizadas. Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que precisarem de uma cadeira podem solicitar a doação.

Saiba mais

Para participar da iniciativa, basta juntar os documentos pessoais, comprovante de residência e fazer um pedido pessoalmente no Programa de Órtese e Prótese, localizado na Estação do Metrô da 114 Sul. Para mais informações: (61) 2017-1145 | Ramais 1164 ou 1129.