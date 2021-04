Covid-19: DF registra mais 844 casos e 40 mortes nas últimas 24 horas

SS Samara Schwingel

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nas últimas 24 horas, a cidade registrou mais 844 casos e 40 mortes pela covid-19 neste sábado (24/4). Ainda segundo o boletim, a taxa de transmissão do vírus voltou a cair e está em 0,82, abaixo de 1, como considerado o ideal pelo GDF.

Com as atualizações deste sábado, o DF chegou a 372 mil casos e 7.534 mortes pela doença. Do total de mortes, 620 eram residentes da capital federal, 538 de cidades goianas e o restante de outros 14 estados.

A média móvel de casos chegou a 988, número 23,77% menor que o valor registrado há 14 dias. Já a mediana de mortes está em 51,71, equivalente a uma queda de 24% quando comparado com o registrado há duas semanas.

UTIs

Ainda neste sábado, por volta das 18h, a ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) utilizadas para o tratamento da covid-19 era de 98,26% na rede pública de saúde. Dos 470 leitos, apenas oito estavam vagos e nove, bloqueados.

Na rede privada, essa taxa era de 93,63%, com 339 unidades com pacientes, 24 livres e 36 bloqueados. Na fila por uma UTI, no mesmo período, havia 185 pessoas, sendo 90 com suspeita ou confirmação de infecção pela covid-19.