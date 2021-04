JM Jéssica Moura

(crédito: Breno Esaki)

A situação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) nos hospitais públicos do Distrito Federal continua preocupante. Com 16 vagas para acomodar os pacientes mais graves acometidos pela covid-19, a taxa de ocupação chegou a 96,56%, segundo informa o painel InfoSaúde.

No total a rede dispõe de 470 leitos. Desses, cinco estão bloqueados e outros cinco aguardam liberação. Para atender aos adultos, restam oito leitos vagos. Com isso, a lotação para este público é de 98,19%. No caso dos leitos pediátricos, há quatro vagas, e a taxa ocupação é de 60%. Quantos aos leitos destinados a recém-nascidos, metade deles estão cheios.

Lista de Espera

A lista de espera por uma desses vagas, apesar de longa, diminuiu em relação à última atualização: ao todo, 88 pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de covid-19 aguardam por um leito de tratamento intensivo. No sábado (24/4), eram 99 pessoas.

Ainda no sábado, 844 novos casos de infecção pelo coronavírus foram notificados, elevando o acumulado a 372.563. Além disso, 13 mortes pela doença foram computadas, e o total chega a 7.534. A taxa de transmissão do vírus no DF está em 0,82, segundo boletim epidemiológico.

Rede privada

A pressão por leitos é elevada também nos hospitais privados. A taxa de ocupação dos leitos para adultos é de 94,74%. Isso significa que restam 19 vagas para esses pacientes. Entre os leitos pediátricos, metade está ocupada: resta um leito livre. Ao todo, a rede privada dispõe de 398 leitos. Desses, 35 estão bloqueados e 343 estão cheios.