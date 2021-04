Domingo (25/4) será de sol, calor e chuva em áreas isoladas do DF

JM Jéssica Moura

O domingo (25/4) amanheceu sob sol forte no Distrito Federal. Com poucas nuvens no céu, a temperatura vai subir ao longo do dia, e os termômetros podem marcar até 28°C. Dia perfeito para fazer atividades ao ar livre (com máscara e distânciamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus).

Mas, o tempo firme não deve se manter durante todo o período. Mesmo com a baixa umidade, com taxas oscilando entre 90% a 35%, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de chuvas isoladas no início da noite.

Como o outono é uma estação de transição entre o verão, mais úmido e chuvoso, e o inverno, mais frio e seco, é comum que fenômenos de ambas as estações ocorram nesse período. Isso também explica a amplitude térmica. Na madrugada fez frio: a mínima foi de 16°C.

A previsão para a próxima semana é de tempo mais abafado a partir desta segunda-feira (26/4), com céu encoberto e chance de chuvisco.