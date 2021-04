JM Jéssica Moura

Thatiele Cruz, 25 anos, será enterrada no Cemitério Campo da Esperança, em Sobradinho II, ao lado da primogênita, morta aos quatro meses de vida, após sofrer um engasgo. O corpo da jovem assassinada na manhã de sábado (24/4) continua no Instituto de Medicina Legal (IML).

Enquanto aguarda a liberação do corpo, a família arrecada dinheiro para comprar o caixão e pagar as despesas do funeral. O Correio apurou que no ano passado, Thatiele pediu a irmã que criasse os quatro filhos dela, de 6, 5,3 e 1 ano. Informou que moraria na casa de amigos para não colocá-los em risco, mas nunca detalhou qual seria a ameaça. Desde então, ela visitava esporadicamente as crianças.

Na última sexta-feira (23/4), ela voltou ao Coer Park, em Sobradinho II para visitar os filhos, e passou a noite na casa da família. No dia seguinte, pela manhã, foi à esquina da rua de cima para pegar uma carona de carro e ir embora. Contudo, foi morta com quatro tiros. A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) apura o caso. A família pede por justiça.