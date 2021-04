Violência

Thatiele, assassinada em Sobradinho no sábado (24/4), sofria ameaça de morte Segundo fontes ouvidas pelo Correio, na semana passada, Thatiele visitou a família e, quando ia embora, foi alvo de disparos de arma de fogo. Ela conseguiu sair ilesa do atentado, mas acabou assassinada no sábado (24/4), com quatro tiros, em Sobradinho