AB Adriana Bernardes

(crédito: Detran/DF)

A vacinação no Distrito Federal segue tranquila em três dos sete pontos de drive-thrus, segundo o Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Os agentes fazem o controle das filas e o ordenamento do fluxo de veículos.

No balanço mais recente, divulgado às 11h15 deste domingo (25/4), o movimento é classificado como “razoável”, quando há entre 21 e 100 carros na fila. Quando esse número chega a até 20, a demanda é considerada baixa e, quando fica acima de 100 veículos, é classificada como alta. Veja:

Estádio Nacional Mané Garrincha

Aproximadamente, 80 veículos.

Demanda: Razoável

Parque da Cidade

Aproximadamente 95 veículos.

Demanda: Razoável

Torre de TV

Aproximadamente 65 veículos.

Demanda: Razoável

Há ainda outros quatro drive-thrus para atendimento aos idosos com 62 e 63 anos no Distrito Federal neste domingo. Eles ficam no Taguaparque, na Uniplan, em Águas Claras, no Sesc de Ceilândia e no Ceilândia Mall. A vacinação hoje vai até às 17h.

Vacina da Pfizer

Com a chegada de doses da Pfizer, esperada para a próxima quinta-feira (29/4), a Secretaria de Saúde quer ampliar a vacinação para as pessoas de 60 e 61 anos. Ainda não se sabe quantas doses serão encaminhadas à capital federal nem como serão utilizadas, mas há a previsão de que o novo imunizante chegue na quinta-feira. Mesmo que a entrega não ocorra, expectativa é começar a vacinar faixa etária de 60 e 61 anos.